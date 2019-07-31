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會計界聯署促獨立調查

2019-07-31 列印
　　會計界立法會議員梁繼昌昨日將包含逾三千八百名會計師實名聯署的信件，提交給特首辦主任陳國基。聯署促請政府成立兩個法定獨立調查委員會，分別調查政府在修訂《逃犯條例》一事的做法，警方在處理示威活動中的策略、訓練及使用武力等事宜，以及警方在本月二十一日西鐵元朗站的襲擊事件中的應變及處理手法，包括調查警方在派遣警員處理事件時出現嚴重延誤的原因。

　　聯署又要求，改革行政會議、諮詢委員會及政府進行政策諮詢的方法，令政府可以真正聽到社會的聲音。政府亦應重啟政治制度改革，落實普選特首及立法會。

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