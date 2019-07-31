傳年輕示威者「財困」組織設免費飯堂救助

反修例示威活動已持續近兩個月，近日網上瘋傳有年輕示威者因花費大量金錢於購買示威物資及交通費上，導致囊中羞澀，連吃飯也沒錢。有好心人見狀，免費提供乾淨衣物予年輕人更換，並預支數百元飯錢。亦有網民見部份示威者只能以麵包充饑，感到心酸及心痛，呼籲有經濟能力的遊行人士「有錢出錢」，支持年輕人。同時，亦有組織於觀塘開設臨時免費飯堂，為有經濟、心理壓力人士提供家常菜及空間休息，希望一同重新調整再振作。



另外，昨天網上瘋傳一個訊息，稱有約十名年輕示威者想離開香港，到海外匿埋，期望為他們眾籌機票費用及生活費。但這個訊息的真偽無法證實。



