市民申請旺角周六遊行 警方要求更改路線

警方日前向元朗、上環遊行發反對通知書，昨午市民伍永德就申請本周六「旺角再遊行」，再與警方會面商討。伍永德直言，申請情況不理想，但即使獲反對通知書，相信仍會有不少市民自發進行其他活動，自己亦不擔心會被捕。



伍永德表示，申請於旺角遊行的目的為聚焦五大訴求，並於人流最多的地方，令更多市民知道真相。他指，遊行路線已按警方要求，由原訂的花墟公園遊行至麥花臣球場，改為由晏架街球場至麥花臣球場；又將參與人數由一萬人減至五千人，以及將集會結束時間由晚上九時，提早到晚上七時。不過，他不準備按要求購買六百五十萬康文署場地保險。



伍認為，即使獲反對通知書，「仍會有無數嘅香港人走出嚟」，自己亦不擔心會如元朗遊行申請人鍾健平般被捕，認為港人有集會遊行自由。







