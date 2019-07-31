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亞視遭追五千萬貸款及利息

2019-07-31 列印
　　亞洲電視有限公司遭財務公司入稟高等法院，追討五千萬貸款，要求法庭頒令亞視償還該筆貸款，以及二百五十萬元利息。

　　原告為謝氏財務有限公司，被告為亞洲電視有限公司。入稟狀顯示，被告於本年一月向原告借貸五千萬元，承諾會在三月二十八日前償還五千萬本金，以及每月百分之二點五利息，即每月一百二十五萬元。

　　而被告方在三月二十七日曾將支票交予原告，但該張支票並不能兌現。直到四月十八日，原告發律師信要求被告還款，但對方拒絕。



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