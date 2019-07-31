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兩度闖住宅爆竊 地盤工囚74月

2019-07-31 列印
兩度闖住宅爆竊 地盤工囚74月
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　　三十二歲地盤工人去年初潛入油麻地住宅單位搶劫，遭女事主發現，雙方扭打至走廊，地盤工最終逃去，惟個半月後重返舊地企圖爆竊，被女事主丈夫發現。被捕的地盤工在警誡下稱：「我真係諗唔到其他辦法，所以我爬上去偷嘢。」工人昨於高院承認一項搶劫罪及一項爆竊罪，被判囚七十四月。

　　案情指，被告吳志強去年二月十四日搶劫油麻地禮苑大廈一單位，遭女事主發現後，尾隨她到主人房並鎖門，要求她交出所有貴重財物。女事主遂將所有現金交予吳。

　　事主謊稱房外還藏有財物，將吳引到廚房，從櫥櫃拿出兩把刀，二人糾纏。吳用力拽女主的頭髮到主人房，並要求她交出所有電腦。

　　個半月後吳再次到案發單位爆竊遭女主丈夫發現，從三樓單位墜下後逃離，一個月後被捕。

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