15人為學生 機師教師也涉案 暴動案45被告女文員疑潛逃

七．二八反修例示威演變成警民衝突，四十四人被控暴動罪，其中一人被加控襲警罪，他涉襲擊前警務處處長鄧竟成兒子、總督察鄧智兆。另一中大男生被控藏有一枝伸縮棍，案件昨天在東區裁判法院提堂。眾被告之中十五人為學生，分別來自港大、中大、城大、浸大、公大及其他教育機構，亦有中學生。在職被告則有幼稚園教師、國泰機師及護士等，其中二十二歲女文員未有出庭應訊，疑已潛逃，法庭向她發出拘捕令。案件延至九月二十五日再訊。



各被告年齡介乎十六至四十歲，除了棄保潛逃的女被告甄凱盈外，其餘四十四名被告分別由私人多名資深大律師代表，分開四案處理，控方不反對各被告以原有的一千元繼續保釋，除國泰機師因工作外，其餘被告均不准離港，須住在報稱地址，遵守宵禁令，即每日零時至翌晨六時須留在住所。



另包括將婚情侶



消息指，四十五名男女被告中，七人為大學生（三名中大、一港大、一公大、一浸大及一城大），其他來自專業教育學院、知專設計學院、職訓局、演藝學院、青年學院（葵芳）。亦有一名十六歲中四學生及一名剛畢業中學生。



首案涉就讀中大的二十四歲陳子謀，他有香港身份證但需要普通話翻譯，報稱住址為中大宿舍。控罪指他本年七月二十八日在信德中心地下管有一枝伸縮棍，但他沒有被控暴動罪。他稱每個周末須到深圳兼職教琴，希望可獲准離港，但遭裁判官拒絕。次案包括情侶三十八歲湯偉雄及四十一歲杜依蘭，以及十六歲李宛叡，辯方稱，該對情侶即將結婚，兩人在中環經營健身室，案發時兩人稱只是扶李宛叡而被捕。



文員加控襲警罪



第三宗涉及二十四人，同被控一項暴動罪，其中三十三歲莫卓煇加控一項襲警罪，指他在宜必思香港中上環酒店外襲擊總督察鄧兆智，據知莫揮拳打向鄧的胸口。至於二十七歲任市場推廣分析員的陸映慧，想到日本觀賞音樂會，申請一次性離港，惟被拒絕。二十歲任職髮型師的徐慶均因下班時間較遲，申請宵禁令推遲半小時，獲得批准。



第四宗案涉十七人，其中二十二歲報稱任文員的甄凱盈沒有到庭應訊，法庭對她發出拘捕令並撤銷擔保。三十歲國泰機師廖頌賢一個月內逾十天須離港，希望法庭批准離港申請，經控辯雙方爭拗，裁判官最終批准其申請，但他須於每月十八日向控方提交更表。