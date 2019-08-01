庭外憤怒群眾拍打警車

示威不斷，首次有示威者聚集法庭外聲援反修例的被檢控人士。四十五名涉及中西區警民衝突的被檢控者，昨天在東區裁判法院提堂。該案昨早九時半才開始處理，數百名市民八時半已到達庭外聲援，有多人指罵警車上警員，以雨傘及樹枝拍打車身，警車後退其間，擋風玻璃前部份鐵網飛脫。



昨日風雨交加，大批市民昨早上八時半聚集東區裁判法院外，聲援被控暴動罪的示威者，他們穿雨衣及展示標語，高叫口號，逼滿法庭大堂和對出空地，民主黨立法會議員許智峯和公民黨立法會議員郭家麒亦有到場聲援。



散庭後，約下午一時四十五分，部份人衝出法院對出的太安街，阻礙一輛警車前進，有人以雨傘指向車窗大罵車上警員，有人勸止，有人用雨傘及樹枝拍打車頭及擋風玻璃，警車被逼後退至愛信道離開。警車部份鐵網飛脫，事件中無人受傷，亦無人被捕。