市民圍天水圍警署 遭﻿煙花「突襲」﻿﻿六傷﻿

反修例風波持續，除了有大批示威者前晚至昨日凌晨圍堵葵涌警署外，同時有一批市民圍堵天水圍警署，聲援三名因在區內「連儂牆」與人起衝突而被捕的青年，其間一輛黑色私家車駛經警署，向聚集人群發射「穿雲箭」煙花，導致六名男子受傷，警方把案件列為襲擊致造成實際身體傷害等，交元朗警區重案組跟進調查。



昨晚九時許，三名青年在天秀球場隧道「連儂牆」清理垃圾，與人發生衝突。警方接報到場處理，以涉嫌普通毆打及刑事毀壞拘捕三名男子，一同帶返天水圍警署。其後大批市民包圍天水圍警署聲援被捕人士，警署一度落閘。天水圍分區指揮官麥子強向在場人士交代案件，但市民不滿，繼續圍堵警署。



至昨日凌晨約二時四十五分，一輛疑掛上假車牌的黑色私家車，沿天耀路駛經警署，突然向群眾燃放多枚「穿雲箭」煙花後逃去。煙花擊中警署外牆及旁邊天盛街市，在場人士慌忙走避，多人被火花燙傷。



有傷者頸部受傷，形容事發一刻，頸部「如同被火包圍」。事發時，一輛九巴私家車駛經現場，司機疑受煙花影響，失控剷上路旁花槽石壆，司機腰部受傷。事件中共有六名男子受傷，當中五人清醒被送往天水圍醫院治理，另一人拒絕送院。



不滿拘捕「連儂牆」青年



警員聞訊到警署外了解，希望市民提供車牌、人物特徵等罪案情報，其後警方刑事調查隊及爆炸品處理課人員亦到場蒐證。警方表示，案件列襲擊致造成實際身體傷害、行使虛假文書、車內盜竊、非法燃放煙花爆竹，交由元朗警區重案組跟進調查。警方強烈譴責暴力行為，強調會調查所有非法及暴力行為，亦對此絕不姑息。而涉「連儂牆」糾紛的三名被捕男子已獲准被保釋，需於本月下旬返警署報到。



向人發射煙花，屬嚴重罪行。大律師陸偉雄表示，以傷者傷勢為基準，犯案者有可能干犯襲擊致造成身體傷害罪或普通襲擊罪，可判監三年或一年。



