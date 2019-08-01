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分區指揮官手勢引起爭議

2019-08-01 列印
■天水圍分區指揮官向市民豎起中指。
■近千人昨凌晨包圍天水圍警署，聲援在「連儂牆」衝突中被捕的青年。
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　　一場反修例風波，導致警民關係空前緊張，警方與示威者溝通的手法，備受關注。大批市民圍堵天水圍警署一事，一名警長言行和善得體，獲在場人士稱讚。不過，同場的天水圍分區指揮官則向群眾豎起中指，引起市民不滿。

　　昨日凌晨有人向群眾燃放多枚煙花後，一名警長於現場遊說群眾離開，語言客氣，表現冷靜細心。有在場人士向警長表示：「辛苦你喇」，並祝福其早日升職。該警長其後表示：「希望幫到市民，就係咁簡單，有事就救人，警察同市民唔係一個對立面。」

　　不過，據香港大學學生會校園電視片段所指，該區指揮官較早前與群眾交涉期間豎起中指，並詢問手勢意思。此舉引起在場人士不滿，噓聲四起，並以中指回應。該指揮官最後返回警署內，未有理會群眾。警方其後指市民如認為受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴。

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