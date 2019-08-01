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普通話賊聲東擊西 偷走90萬翡翠玉墜

2019-08-01 列印
■警員在發生偷竊案的珠寶店調查。
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　　獨行賊趁風打劫，耍出聲東擊西之法，劫走近百萬珠寶！昨午十二時半左右，一名年約四十歲操普通話的中國籍男子，獨自進入尖沙咀彌敦道海防道五十三號地下六福珠寶店內，假扮顧客選購珠寶首飾，期間疑以聲東擊西之法，分散店員的注意力，乘機偷去一件價值約九十多萬元的翡翠玉吊墜後離去。店員稍後發現一件玉墜不翼而飛，報警求助。

警翻查閉路電視

　　警員接報到場展開調查，正翻查珠寶店的閉路電視錄影帶，並在附近一帶兜截但未有發現。經初步調查後，將案件列作盜竊，交由油尖警區刑事調查隊跟進。警方正將一名年約四十至五十歲的中國籍男子追緝歸案。據了解，案發時涉案男子身穿黃色上衣，拿斜孭袋。
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