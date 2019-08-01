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華春瑩籲港記者客觀全面報道

2019-08-01 列印
　　外交部昨天在北京舉行例行記者會，發言人華春瑩被問及香港近日的示威，她回應指任何人包括記者和官員，要有是非黑白的觀念，區分和平訴求與極端暴力行為。因此，她呼籲香港記者報道香港事態時，鏡頭不要只對着警方，也要對着極端的暴力行為，以此向世界呈現客觀全面的畫面，得出更公正和符合實際的結論。

　　對早前美國白宮一名高級官員指，注意有關中國解放軍在香港邊境集結的傳聞。

　　華春瑩回應表示，不清楚具體情況，但稱若白宮真心希望香港和平穩定，應忠告過激使用暴力的示威者，表達訴求要使用和平的方式。

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