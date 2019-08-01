董建華疑修例風暴 幕後推手是台美

全國政協副主席、前行政長官董建華（見圖）昨表示，反修訂《逃犯條例》而起的風暴，有理由相信幕後推手是台灣和美國，並建議包括不容挑戰國家主權等四項原則，應對修例風暴。



《基本法》委員會副主任譚惠珠則批評，青年人只看連登網，不會看港澳辦發言，建議訂立「反蒙面法」，或管制危及他人安全的網絡信息，重整社會秩序。



董建華出席團結香港基金午餐會致辭時指，這次因修例而起的風暴提升之快速、規模之龐大，組織看似鬆散，但實質非常精密，與過往的群眾運動明顯不同，有理由相信有幕後推手，或有外部勢力介入，種種跡象均指向台灣和美國。



他又指，房屋問題、青年上流、貧窮懸殊、退休保障等民生方面長期缺失，部份青年因看不到前景，而將不安焦躁的情緒透過街頭政治的方式釋放出來。他表示，行政長官林鄭月娥已表示會吸取教訓，市民應相信，政府日後會正視社會矛盾根源，大刀闊斧推行改革。



他建議，應秉持四個原則，解決修例風暴：一是國家主權不容挑戰，二是香港穩定不能破壞，三是與暴力劃清界線，支持警方執法，四是民間聲音不能不聽。



早前港澳辦回應修例示威，多次強調支持香港警隊執法，譚惠珠昨日表示，港澳辦的言論對示威者的影響力不及網上討論區，批評很多香港年輕人，晚上看連登網，但不會看港澳辦發言。她又指，港澳辦是針對全社會，表明對香港局勢的立場，即使年輕人不聽，不代表中央的說話無效，呼籲社會要與暴力切割，肯定警方的工作。



