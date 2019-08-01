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情騙11女三百萬 貨車司機囚四年

2019-08-01 列印
　　五十七歲澳門貨車司機自二○一○年起，透過報紙的徵友廣告及微信與十一名年屆四十五歲至六十一歲女性發展朋友或情侶關係，以共建愛巢、協助報名旅行團、朋友合夥等藉口，騙取共三百萬港元，更曾向兩名女事主訛稱以優惠匯率兌換人民幣和港幣，最後以陰司紙偷龍轉鳳。司機又曾盜取他人信用卡、手提電話及旅遊證件。司機昨於區域法院承認七項以欺騙手段取得財產罪、九項詐騙罪、四項盜竊罪及一項使用偽造身份證，被判囚四年。

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