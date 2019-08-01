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日報新聞 > 港聞

私樓價高位回落

2019-08-01 列印
　　政府數據顯示，六月私人住宅樓價由高位回落。差餉物業估價署公佈，六月私人住宅售價指數報三百九十三點七，按月下跌百分之○點七八，終止連續五個月升勢。消息指，期內中美貿易戰升級加上本地社會動盪加劇打壓市況，種種負面因素下，樓市價量齊跌。







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