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聯儲局減息1/4厘 十年內首度

2019-08-01 列印
　　美國聯儲局今晨宣佈議息結果，一如市場預期減息四分之一厘。金融海嘯二○○八年爆發，聯儲局當年十二月十六日大手減息四分之三厘，相隔十年零七個月後，聯儲局再次宣佈減息。

　　美國周三股市投資者入市審慎，杜指中段報二七一四九點，跌四十八點；納指則報八二六四點，跌九點。滙控美國預託證券價格見六十三點○三港元，跌零點三二港元；騰訊則見三百六十六點四九港元，跌一點七一港元。紐約期金報每盎司一千四百三十七點七美元，跌四點一美元；紐約期油則報每桶五十八點五三美元，升零點四八美元。
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