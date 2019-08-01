  • 2019年8月1日 星期四
  • 26º
  • 96%
熱門： 解放軍連儂牆韋帕罷工鄭若驊

日報新聞 > 港聞

涉向釣魚機玩家抽佣 警放蛇破南亞賭博集團

2019-08-01 列印
■南亞裔人士操控西九區多間遊戲機中心，並向釣魚機玩家提供積分兌換現金服務，從中抽取佣金圖利。
■警方在行動中檢獲的部份現金。
Previous Next

　　警方展開代號「迅猛」行動，前日派出多名探員喬裝顧客，突擊搜查於西九龍區的三間遊戲機中心，破獲以南亞裔人士為主腦的賭博集團，估計集團於過去兩年內清洗逾四百萬元賭博得益，行動拘捕二十八名男女。

　　被捕的二十八人包括年齡介乎二十一至六十歲的二十三男五女，其中十二名南亞裔人士疑為集團骨幹成員及負責兌數，稍後將被分控管理賭博場所，在賭博場所內賭博及洗黑錢罪名。

　　西九龍總區刑事部人員早前接獲線報，指有南亞裔人士夥同其他犯罪份子操控西九區多間遊戲機中心，並向釣魚機玩家提供積分兌換現金服務，繼而從中抽取佣金圖利。行動中檢獲十一部釣魚機、四十九張積分卡及七萬三千元現金。

　　此外，毒品調查科財富調查組經深入調查，發現該集團在二○一七年二月至二○一八年十月期間，合共清洗超過四百萬元非法賭博得益。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd