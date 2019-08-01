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運輸工非禮女友12歲女囚四年

2019-08-01 列印
　　十二歲女童在二○一六年至二○一七年間兩度遭母親的同居運輸工人男友非禮，運輸工人趁醉潛入女童房間非禮，舉高女童雙腿上下摩擦下體，更趁女童洗澡時以檢查頭髮為由要求共浴，大肆非禮，甚至逼女童為其自瀆，母親去年得知事件後報警處理。男子昨於區域法院就兩項非禮罪被判囚四年，法官游德康直斥其罪行嚴重和嘔心。

　　辯方指，二十七歲被告重犯機會不高，但在控制性慾方面須輔導。被告幼年時遭虐待，其母對他又疏忽照顧，被告深感後悔，已搬離案發單位，亦和女童母親分手。

　　游官在判刑時指，根據女童的報告顯示，女童患有創傷後障礙，案發時感到無助及驚恐，對於自己揭發事件感到自責，認為是自己令到家庭破碎。

　　游官斥被告的行為嚴重和嘔心，法庭須對案件表達厭惡及作阻嚇性判刑，故判被告入獄四年。

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