﻿衝突不絕憂保險失效﻿﻿ 廣州旅社停辦香港團﻿

反修訂示威變成連場嚴重衝突，已嚇怕內地旅客。港導遊總工會理事長黃嘉毅表示，不少內地團取消六月來港行程，在七月甚至停辦，原因是內地人擔心香港不安全，旅遊保險不賠償暴動引致的損失。有傳媒近日在廣州發現，多間旅行社暫停開辦香港團。



香港導遊總工會理事長黃嘉毅接受本報訪問時表示，自六月起內地旅遊團即使已成團，仍陸陸續續取消，至七月甚至停止開辦，這都是個別旅遊社擔心旅客安全而自行決定的，不是政府行為。他說：「當出現天災人禍、戰爭、暴動保險都不包，一旦客人有事，旅行社賠唔起，所以大家都停辦香港團。」



黃嘉毅透露，全港負責接待內地團的前線導遊約二千人，現時九成都無工開，還有一成估計八月會全面停工 ，業界面臨史無前例的慘況。



九成內地團導遊停工



有傳媒發現，近日廣州多間旅行社不見有香港團的海報宣傳，職員接受查詢時表示，收到通知停辦所有香港團，但是基於甚麼理由卻不清楚，而自上周起亦不見有人查詢香港遊的資料。



在廣州街頭多名內地市民均表示，從網絡上見到示威片段，感到香港不安全，所以不會選擇去香港，會轉移去澳門。



立法會旅遊業界議員姚思榮指，香港旅遊業早在六月份開始錄得來港旅客升幅收窄，由今年首五月升幅達一成五，跌至六月份升幅收窄至百分之八點五。姚思榮已向政府反映業界苦況，希望政府及早回應，以便旅遊業界盡早向外地旅行社及旅客作解釋，釋除顧慮。



另外，姚思榮亦指，七月發生一連串事件，包括遊行、衝突，甚至爆發流血事件，影響內地和外地旅客來港意欲。他預料七月份的整體旅遊數字下跌可能性很大。而六月份本港位於中心地區的酒店入住率相較去年同期下跌逾百分之五；整體收入更下跌最多兩成。



