楊潔篪斥美煽風點火：企圖亂港註定失敗

修例風波持續，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪就近期涉及香港有關問題接受新華社記者採訪。



楊潔篪表示，香港回歸祖國以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實，事實證明，「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功，「一國兩制」是解決歷史遺留的香港問題的最佳方案。中央政府將繼續堅定不移貫徹「一國兩制」方針。他又稱，香港發生了數次較大規模的遊行集會活動，期間一些激進示威者蓄意挑起，製造暴力事件，嚴重威脅公眾安全，對香港的法治、社會秩序、經濟民生和國際形象造成了嚴重影響。中央政府堅定支持香港特區政府依法處置。



他續指，美國等一些西方國家政府在香港的修例風波中顛倒黑白，混淆是非，不斷就香港局勢煽風點火，妄加評論，還安排高級官員會見反中亂港頭面人物，為香港激進暴力份子的違法行為撐腰打氣，竭力破壞香港的繁榮穩定和安全。他指出，該類行徑是對中國內部事務的粗暴干涉，是對國際法和國際關係基本準則的公然踐踏，也嚴重損害中國與這些國家關係的健康發展。中方對此表示強烈憤慨和堅決反對。



楊潔篪強調，香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預。他又指，絕不容許外部勢力破壞香港的繁榮穩定，任何企圖搞亂香港、損害中國良好發展局面、阻撓中華民族偉大復興的圖謀和行徑都是註定要失敗的。我們嚴正要求美國等一些西方國家政府遵守國際法和國際關係基本準則，恪守自身作出的不插手香港事務的承諾，立即停止以任何形式干預香港事務。



