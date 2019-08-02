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美九月起加徵華貨10%關稅

2019-08-02 列印
  美國總統特朗普今晨表示美國將於九月一日起對從中國進口的三千億美元貨品加徵關稅，特朗普在Twitter發文稱，一成關稅適用於從中國進口美國的三千億美元貨品，但不包括已施行關稅的二千五百億美元貨品。美股早段急升逾二百點，杜指中段倒跌一百八十一點，報二六六七七點，至於納斯達克指數早段更升約百分之一點四。
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