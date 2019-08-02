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張建宗治療鼻腔囊腫 如常上班

2019-08-02 列印
張建宗治療鼻腔囊腫 如常上班
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　　政務司司長張建宗（見圖）近日被傳媒發現前往公立醫院，政務司司長辦公室回覆查詢時證實，張建宗接受例行身體檢查時，經瑪麗醫院醫生診斷，發現鼻腔內有一微小囊腫，認為情況輕微，醫生建議他盡早接受一個短期療程，免除後患。

　　發言人表示，有關情況並不影響司長執行職務，他一直如常上班。
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