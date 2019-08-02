學生遭受打擊 段崇智感痛心

《逃犯條例》修訂風波持續，中大校長段崇智（見圖）在與學生會面前會見傳媒，段崇智指中大是一個大家庭，每個成員亦是其家人，並指自己作為校長，不論出於甚麼原因，亦對學生遭受打擊感到痛心。段崇智在會上指，現時中大有八名學生被捕，校方已提供法律協助。有學生戴上頭盔出席會面，期間有學生多次追問對成立獨立調查委員會的意見，但部份學生不滿段崇智多次未有直接回應，離場抗議。



另外，浸會大學校長錢大康向師生發信，指本港正在發生的事情令人心碎，認為香港人應追求真相，故提倡設立由德高望重、獲香港人信任的人士組成的真相委員會，調查事實真相，以正視聽，而非指責和懲罰。



此外，有港大學生、教職員及校友發表聯署公開信，要求校長張翔效法嶺南大學校長鄭國漢觀察元朗遊行的做法，到場觀察示威活動。公開信又指，張翔曾承諾在任何時候均不會讓警方在未經許可的情況下進入港大校園，因此促請他遵守承諾，為有需要學生提供支援。



