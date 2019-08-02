風暴下冒險救人 救生員：冇理由見死不救 三號波三宗遇溺一死兩獲救

石澳及觀塘昨日三號風球下，共發生三宗遇溺導一死兩獲救。其中石澳大浪灣一名青年與友冒着大風浪下玩滑水期間，被大浪捲向岸邊礁石遇溺被困，報警後由救生員救回岸，清醒送院。另外，觀塘泳池在一小時內發生兩名男子遇溺，一死一獲救。



滑水遇溺事主二十五歲姓張。昨晨九時許，三號風球仍懸掛，事主與友人冒險在風暴下到石澳大浪灣玩滑水，當時大浪灣有大風浪及掛起紅旗，不適宜落水；其間一個巨浪湧至，張被推至泳灘旁的石灘處，頭部及臉頰被礁石割傷，復遭巨浪扯出海中，幸救生員及時發現，立刻出海將張救回岸上及報案。救護員到場替仍然清醒的張包紮，並蓋上保溫錫紙送院治理，並無大礙。



對於泳灘懸掛紅旗期間停止救生服務，救生員仍冒險落水救人，救生員只謙稱一句：「冇理由見死不救！」大浪灣村民李先生表示，大浪灣平常無風也有三呎浪，刮颱風時更風高浪急，吸引不少衝浪愛好者追風逐浪，如技術欠佳或不熟悉環境便倍增危險。



世界救生總會拯救委員會委員蔡溢昌表示，當海面出現大浪而掛紅旗時，落海游泳有危險，市民若仍冒險落水游泳或滑浪，對自身及救援人員安全沒有保障。他呼籲市民在天氣惡劣期間，不要參與水上活動。



此外，觀塘公眾游泳池昨早一小時內，先後發生遇溺事件，釀成一死一傷。昨上午九時許，八十五歲姓姚老翁在泳池游泳期間，懷疑氣力不繼遇溺昏迷。救生員發現將他救起；救護員接報趕至將姚翁送院，惜他抵院後證實不治。約一小時後，二十歲姓楊青年亦在上址游泳期間懷疑遇溺，幸救生員及時發現將他救起，由母親陪同送院治理，幸無大礙。



