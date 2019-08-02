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疑有積水不勝負荷　中環街市假天花塌下

2019-08-02 列印
　　正在進行活化工程的中環街市大樓對開天橋購物長廊，昨日天雨下一幅約七十五平方米假天花突然倒塌，多名途人聞巨響見狀報警，消防到場證實無人被困及受傷。

　　警方表示，昨午近二時，街市一樓正進行活化工程的購物廊，一幅約十五米乘五米的假天花突然塌下。警方及消防員接多人報警，消防到場證實無人被困及受傷，經初步調查，相信假天花因天雨及積水不勝負荷倒塌，案件列容許物件從高處墮下，交中區警區人員跟進。

　　發展局資料顯示，古物諮詢委員會在九○年把中環街市大樓列為三級歷史建築。

  大樓部份地方改建作中環購物廊，成為半山自動扶梯的起點。

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