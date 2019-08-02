不熟路線貿然切線 ﻿新手的哥釀致命車禍﻿﻿囚六月﻿

兩輛的士去年六月在油麻地相撞，其中一輛的士剷上行人路，並將一名男途人撞倒，夾在的士與店舖鐵閘之間，受重創男子送院後終告不治。現年二十四歲肇事的士司機鄭子軒，承認危險駕駛引致他人死亡罪，昨於區域法院被判監六個月，停牌五年。



法官強調，事件導致五十六歲男途人死亡，其家人要承受失去至親之苦，法庭就此類案件的判刑須根據被告的罪責去衡量。本案中的士司機對路線不熟悉，因為乘客大叫說他行錯路，他未有留意路面情況便貿然切線，撞到鄰線一輛的士，被撞的士衝上行人路將死者撞倒。被告事後患上創傷後壓力症候群，且深感懊悔，他在庭上向死者家人鞠躬致歉，但死者母親不滿判刑：「我個仔死咗，只係判（你）六個月」。



開工僅五天



辯方求情時指，被告案發前不久才考到的士牌，從事的士司機工作才第五天，他對路線並不太熟悉，當時本來打算沿彌敦道直行，但乘客突然大叫說要轉右行加士居道才正確，被告聞言便即切右線，他承認並無留意右線有車亦沒打燈示意，惟他並沒預計到會引致如此嚴重的後果。被告在事後患上創傷後壓力症候群，須接受精神科治療。律師強調被告並無刑事及交通案底，連定額罰款紀錄也沒有。



法官強調，法庭在考慮此類案件的判刑時，給被告的刑責比重要較事件所引致的結果為多，本案中被告沒有超速，反而被撞的的士車速較高，亦是引發嚴重後果的其中一個原因。無可置疑被告切線時表現鹵莽，但後來發生的事並非他所能預料得到。法官又表示被告從未犯事或違反交通規例，並接納他是真誠後悔，但他所犯控罪嚴重只能判處監禁，故此在考慮各項因素後，最終判他監禁六個月。



