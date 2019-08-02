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12次撬巴士錢箱 兩巴士迷囚18及23月

2019-08-02 列印
　　兩名巴士迷去年八月下旬起，二十四日內連環十二次盜竊新界不同的巴士，偷走五錢箱及箱內車資，每個錢箱內有車費一千至五千元不等。首被告陳家偉及次被告蔡俊傑同為二十一歲，早前於區域法院承認盜竊、偽造文件等十二罪。

　　法官判刑時指兩被告喜愛一些得不到的東西，並非盜竊理由，他們雖年輕，但至少亦應懂得是非黑白，最終分別判囚十八及二十三個月；次被告正在服刑中，本案更於其保釋時所干犯，法官於是處以分期執行，加監二十個月。

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