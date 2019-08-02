﻿90後街頭健身教練﻿ ﻿公園「玩」出壯闊胸膛﻿

公園遊樂場的馬騮架，既可為兒童帶來歡樂，亦可孕育「爆肌酷男」？一名「九十後」香港競步健兒，六年前為鍛煉上半身肌肉，仿效外國露天健身運動，活用公園遊樂設施進行鍛煉，不久胸腹日漸堅厚，更成為街頭健身教練，致力推廣該項免費運動，「就地取材，便可強身健體，換來壯闊胸膛！」



擁有闊大胸肌、堅實腹肌和一雙「麒麟臂」的街頭健身教練樊銘恩，早前因智救小孩成為新聞人物，事緣他在網上披露，上月底乘坐香港前往芝加哥的航機期間，發現有男童右小腿被夾於座椅之間縫隙，驚恐尖叫，家人和機組人員試圖拔出不果，他遂利用所學的運動科學知識，首先安撫男童情緒，觀察被夾狀況，繼而塗上凡士林和肥皂水混和而成的潤滑劑，再鼓勵對方仿效他屈曲膝蓋及髖關節，不久成功協助脫困。



學以致用、助人脫困的二十六歲青年樊銘恩，日前在維園健身站接受《星島日報》訪問，表示就讀中學時期已是長跑好手，一○年在香港競步比賽奪冠，並刷新當時香港青年男子競走五千米的紀錄，但因長跑訓練集中在下肢，入讀大學後為保持身體發展平衡，有意健身鍛煉上半身，無奈健身室收費高昂，加上當時強逼推銷事件頻生，故萌生自行健身的想法，及至一三年經網絡自學街頭健身，從此着迷。



所謂街頭健身，樊說泛指利用日常生活觸手可及的戶外物品，包括地板、座椅及公園設施等，並通過不同動作，並利用自身重量作為訓練阻力，達致鍛煉力量、肌肉和操控全身的能力，例如利用公園的單槓或馬騮架練習引體上升，鍛煉背闊肌及二頭肌，以及在雙槓進行屈臂伸，鍛煉胸肌及三頭肌。



冀政府增街頭健身配套



課餘苦練三年，除了換來「猛男」體形，樊說也令病痛減少，體魄更為強健，故此一六年完成香港教育大學體育教育課程後，為讓更多人健康強壯，於是以此作為事業，在網上開設「肌本野」社交專頁招收學員，先後在天水圍公園、九龍公園、維園等地教授，另在屯門救世軍及僱員再培訓局等機構擔任導師，至今學員已有一萬人次，「希望推廣全民健身。」



除了開班授徒，樊表示也不時參與相關比賽，例如上月底前往美國芝加哥一個公園參賽，榮獲引體上升和屈臂伸季軍，其間吸收了不少舉辦賽事所需知識，及至上周日首度自行籌辦「全國全民引體向上大賽（香港站）2019」，並自掏腰包給予勝出者，結果獲二十多名健兒響應參加，兩名選手更於比賽後，展示雙人懸吊奇技，為賽事增添樂趣。



近年當局為推廣體育，在各社區興建了不少健身設施，但樊銘恩表示，不少設施只為長者而設，例如單槓和雙槓的高度不足，難以讓壯年人練習引體上升，偶爾前往公園訓練，也遭家長指責霸佔兒童玩耍空間，無奈離去，因此建議有關部門增建街頭健身配套，「讓更多人上街玩gym！」



