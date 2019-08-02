未補價居屋配對出租 社企質疑管理困難

基層上公屋愈等愈耐，政府公佈將容許未補地價居屋出租予輪候公屋的市民，並參考社聯的「社會共享房屋」計劃，以NGO作「二房東」配對租戶。驟眼看計劃有三十多萬業主合資格參加，盤源多不勝數，多家經營共享房屋的NGO及社企卻對計劃「耍手擰頭」。他們分析，共享房屋以舊樓為主，租金便宜；居屋卻裝潢企理，難有小業主願意以低於市價一半以上的「賤價」放租單位。



房委會資助房屋小組周一通過以試行形式，加入房協「未補價資助出售房屋——出租計劃（下稱「出租計劃」）」，容許住滿十年的未補地價居屋及租置單位出租，惟承租者須為輪候公屋最少三年的一般家庭申請者或輪候最少六年的非長者單身申請者，計劃期望於今年第四季推行。



其實房協去年已推出「出租計劃」，惟當時只准業主分租，不可整個單位出租，令計劃「食白果」。新措施將容許整個單位出租，房協更邀請香港社會服務聯會合作，配對業主及租戶，形式與社聯的「社會共享房屋」計劃類似。然而，有從事社會房屋的NGO看淡「出租計劃」成效，坦言小業主盤源既難吸納，亦難管理。



九龍樂善堂目前提供七十五個共享單位，其項目發展經理李艷明指出，僅三個單位來自小業主，其餘均為大型發展商的閒置單位，以象徵式租金一元租予機構。她坦言，小業主考慮到單位每年均有差餉及管理費支出，租金叫價較高，機構難以平衡收支。



李艷明解釋，機構服務對象是全港家庭入息中位數一半以下的基層，以四人家庭為例，月薪將不高於二萬一千四百元，為免增加基層負擔，租金定於不高於入息的四分一，即不高於五千三百五十元，她坦言甚少小業主願以此低價出租單位。



業主不願「賤價」出租



同樣有提供共享房屋單位的社區組織協會，其協會幹事徐珮恩指出，若條件良好的居屋尋求放租，或會附帶更多條件：「在租金未設限下，業主期望租金是市值的七至八成，或要求NGO負責更多的裝修費。」再加上居屋通常有較完善的物業管理，業主或會將管理費轉嫁租戶，因此她對「出租計劃」不感樂觀。



現有居屋多為兩三房單位，即使NGO通過分租增加業主租金收入，手法亦有限。李艷明解釋，機構期望為租戶提供每人不少於七十方呎的居住面積，數字與公屋要求看齊，惟現有居屋以中小型單位為主，居住人數有限。事實上，房協為免業主過度分間單位，已規定最多只可有兩個租戶。



社企「要有光」目前的社會房屋，盤源正是來自小業主，其創辦人余偉業指出，小業主除了關注租金，亦會對租客背景、管理模式及單位改裝有更複雜要求，需要度身定造的服務，但NGO受政府資助所限，條款制定缺乏彈性，加上管理細單位的經驗不足，要實行政府現有計劃將困難重重。



不過，社聯社會房屋共享計劃項目總監何俊傑指出，雖然居屋租金相對較高，但對比以往小業主放租的唐樓單位，居屋單位質素有一定保證，可減省修繕成本。此外，NGO與小業主制定放租年期亦相對有更大彈性，「強拍單位或市建局安置大廈租期通常約為兩年，但小業主可以放租三年以上。」



NGO過去在配對業主租戶的同時，亦會定期跟進上樓基層的生活適應。因此，徐珮恩直言，組織礙於資源考量，未必參與。她指出，NGO多數會根據基層的需要，來為他們配對當區合適的單位，「但小業主所提供的居屋單位分布零散，更未必在本區。一旦NGO承租，管理上會衍生人手分配等問題，不利社區支援工作。」



