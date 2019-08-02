﻿金管局新掌舵人﻿ ﻿深得「金融沙皇」賞識﻿

據最新一期《東周刊》報道，現任金管局副總裁余偉文將於今年十月接替陳德霖出任總裁。早被外界視為大熱門的候任總裁，當日一直掛笑容，對於即將執掌金管局，似乎胸有成竹。



《東周刊》透露，五十四歲、土生土長的余偉文作風一向低調。其實過去二十六年，他在金管局的事業扶搖直上。余偉文的上位，除了自己發憤向上之外，前總裁任志剛亦幫上大忙。他曾擔任任志剛的私人助理，深得「金融沙皇」賞識，幾年間連升數級，四十二歲已做到副總裁，跟陳德霖一樣成為最年輕的副總裁。



年薪至少七百萬的余偉文，個人投資戰績彪炳。他先後掃過十一個物業，當中已沽出七個，賺了超過一千一百萬元。現時他持有四個物業，總市值過億。由一個政務官爬升至金管局舵手，得來不易，余偉文跟着要面對的大挑戰，是在樓市一旦轉入下行周期如何調整樓按政策，及在連串社會事件衝擊下維護香港金融穩健。



持過億元物業



余偉文將接替今年十月退休的陳德霖，成為相等於香港中央銀行的金管局第三任總裁。由於市場早已流傳余是大熱門，結果自是意料之內。在金管局內部，余偉文早被視為總裁接班人。陳德霖放假時，亦是由余擔任署理總裁。



余偉文的任期為五年，固定年薪七百萬元，比陳德霖「輕微加薪」五十萬元，外加按表現決定的浮動年薪，上限二百三十萬元。換言之，他一年最多可以袋走近千萬，羨煞不少打工仔。



金管局成立之初，政務官出身的余偉文已加盟成為高級經理，其後一帆風順。尤其是第一任總裁、有「金融沙皇」之稱的任志剛一直栽培他。余偉文曾經是任的私人助理，兩人長時間緊密合作，因此受到賞識，短短數年連跳幾級。



○一年，余偉文接替現任按揭證券公司行政總裁李令翔，升做機構拓展及營運部助理總裁；○七年更以四十二歲之齡出任副總裁，是繼陳德霖後最年輕的金管局副總裁。現時金管局三名副總裁中，論資力要數余偉文最深，阮國恒及李達志分別於一○年及一八年才晉升至副總裁。



今次財爺根據既定程序，透過遴選委員會找尋陳德霖的接任人。成員除陳茂波外，包括任志剛、中文大學前校長劉遵義、利豐榮譽主席馮國經，以及馬會前主席施文信。金融界幾乎認定當中最有影響力的，是特首林鄭月娥的財經智囊任志剛。相對於金管局另外兩名副總裁阮國恒和李達志，余偉文的呼聲因此一直最高。



遴選結果公佈後，任志剛即公開力挺余偉文，形容他有才能而且專業，會全力支持他。「○九年任志剛離職前最後一日，同幾個最親密嘅下屬喺中環北京樓食飯道別，其中一個就係Eddie余。」消息人士憶述。 二十六年間攀上總裁寶座，除得到「伯樂」任志剛提攜外，余偉文跟不少事業有成的土生土長港人一樣，靠自己拼搏發憤向上。



八六年余偉文以一級榮譽畢業，第一份工當上政務主任。至九三年，港英政府將外匯基金管理局和銀行業監理處合併，成立金管局，由當時的外匯基金管理局局長任志剛出任第一任總裁。余偉文同年加入金管局，由高級經理做起，據知是現時少數在職的金管局創局老臣子，當中包括九三年已是助理總裁的陳德霖。



