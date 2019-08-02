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沙田圍站連儂牆疑遭縱火

2019-08-02 列印
沙田圍站連儂牆疑遭縱火
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　　港鐵沙田圍站對開一幅「連儂牆」發生火警，消防認為火警有可疑，交警方列縱火調查歹徒動機。現場為馬鐵沙田圍站對開一條行人天橋底的「連儂牆」，昨凌晨零時許，有途人路經發現「連儂牆」起火冒出濃煙，於是報警。消防員接報到場時，火勢已自行熄滅，牆上大部份便利貼及海報已被燒毀，火警中無人受傷。消防現場調查，未發現有易燃液體及無自然起火原因，認為火警有可疑，通知警方接手及列縱火案處理，並調查歹徒縱火動機。

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