﻿澳參考港市建局模式﻿ ﻿設都更公司重整舊區﻿

據最新一期《東周刊》報道，澳門超過三十年樓齡的樓宇接近四千八百幢，佔全澳樓宇的三分之二。部份舊樓環境極度惡劣，政府一六年設立「都市更新委員會」（下稱「都更會」）收集意見，經過三年諮詢及參考香港市建局模式，早前成立「都市更新股份有限公司」（下稱「都更公司」），正式開展舊區重整工作。都市更新由諮詢邁向落實，皆引起澳門居民廣泛關注。《東周刊》專訪剛卸任的都更會委員，揭露過去數年委員會閉門會議的細節，原來澳門推動都市更新，無論選擇重建或翻新樓宇，同樣陷入困局。



都更會發現大部份舊區樓宇已用盡地積比率，一旦重建隨時矮過現時高度，令業主無意欲參與；而不少舊樓「落釘」情況嚴重，炒家大都拒絕優化或翻新樓宇。黑沙環祐漢區可說是澳門舊樓的集中地，當中七幢樓齡接近半世紀的樓宇，非但日久失修，天線縱橫交錯，危機四伏；上月初有電箱起火，幸及時發現，未釀嚴重災害。區內衞生環境亦甚為惡劣，常見垃圾堆滿大廈內外，更令人擔心的是，部份單位淪為不法份子的毒窟淫窟等，治安堪憂。



政府為解決舊區問題，一六年設立都更會，負責收集各界對處理舊區的意見，三年以來經過大大小小的諮詢會，以及參考香港市區重建局模式，月前成立由政府全資的都更公司，正式落實舊區重整工作。據《東周刊》報道，都更公司的七名董事，大部份來自地產業及商界。董事會主席林金城說，他們不但在管理及建築方面有豐富專業經驗，而且屬義務性質，不收薪酬。對於外界指都更公司董事偏重商界，林金城表示未來可以考慮擴展董事會成員，而都更公司首項任務，就是處理海一居樓花買家購買政府「置換房」的申請。



都更公司的成立，代表澳門處理舊區問題，由諮詢進入落實階段。今年初卸任都更會委員的傳新澳門協會理事長林宇滔接受《東周刊》專訪，揭露過去三年該會閉門會議的細節，發現澳門在都市更新上死結重重，若果未能解決，重整舊區仍舉步為艱。



有地積比率限制



回顧第一屆都更會，成員同樣被外界形容偏重地產界及商界。林宇滔指會議氣氛良好，「無論是商界抑或基層代表，基本上任你講，由大會以至小組會議，各委員都攞個心出來，在專業範疇的認知內提出意見， 希望搞好都市更新，改善居民生活環境。」



但他指出，會議討論時帶出一些問題，委員之間難以提出方案解決，其一是地積比率限制的問題，「我們統計發現，澳門很多舊樓已用盡地積比率，重建也不能放高或增加單位，甚至出現『負地積比』，即是一旦重建，便要減少總樓面面積，甚至要起低幾層，令業主卻步。」林宇滔續說，有委員認為舊區樓宇除了重建，翻新及優化環境都是選項，「如加裝升降機，給老人家及行動不便人士使用，再綠化樓宇及附近休憩地方，已可提高居住質素。」



根據現行澳門法例，樓宇重建必須取得百分百業權同意，難度極高。都更會曾經就降低同意重建的業權比例，作出深入討論，並提出類似香港的「強拍」方案，建議介乎三十年至四十年樓齡的樓宇，取得百分之九十業權便可重建；四十年以上樓宇，比例再降至百分之八十五。如涉及重大利益，例如被政府劃為重建區、或者已經拆卸的危樓，重建比例更低至百分之八十。



林表示，降低重建業權所需比例的方案至今仍未獲政府提上立法會，原因是社會存在極大爭議，市民憂慮被迫賤賣物業。他認為一日未立法，舊樓重建的緊箍咒亦無法解除。都更會過往提出多項建議，其中一項是重建樓宇稅務優惠制度法案，獲當局送交立法會審議，並於今年初通過。過往法例，舊樓業主要重建大廈，首先要把單位賣給發展商，建成新樓後再售回給原業主，惟期間無論原業主或發展商，都要重複支付轉名印花稅、公證費及登記稅，每個單位稅款達數十萬元，修法後卻可完全豁免有關稅項，有望增加舊樓業主重建意欲。



