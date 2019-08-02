內地留學生一配三學伴惹怒潮

據最新一期《東周刊》報道，內地名校山東大學，以幫助外國留學生融入校園生活為由，向每人配給三名異性學伴，結果惹怒本地學生，指有關安排如同為留學生牽紅線，並大爆留學生一直獲得過度禮待。



由於群情洶湧，教育部為平息事件，承諾會推動本地學生和外國留學生「趨同化」（同等待遇）政策，山東大學亦發聲明承認把關不嚴。有學者認為，內地不少大學為爭取國際排名，以優厚條件吸引留學生，每每令本地學生感到不公，當局應該正視。



《東周刊》報道，山東大學一六年開始為外國留學生提供「學伴計劃」（Buddy Scheme），未料上月爆出軒然大波，起因是報名表上的不當用詞。其實，內地大學為留學生配給學伴早有所聞，著名的南京大學、東北師範大學、中山大學、哈爾濱工業大學等，據悉都曾有類似措施。至於山東大學，一六年起提出一配一學伴（即一名外國留學生配一名內地學生），未見爭議，至去年再將學伴計劃改為三陪一。



被爆獲特殊禮待



上月初，一名網民在微博上載山東大學學生申請為學伴的報名表，指表格上用詞曖昧，包括「請同學們盡可能詳細認真的填寫，以便為你匹配心儀的學伴」、「結交外國異性友人」等，儼如「婚姻介紹」，引起其他網友嘩然，質疑山東大學「把不諳世事的女學生介紹給外國男性留學生當學伴」。此外，網上流傳一些非洲裔留學生與女學伴合照，有留學生寫着：「Find your girl here（在這裏找到你的女孩）」。另有人爆料，指山東大學一名津巴布韋博士生去年遇上車禍住院，校方公開招募二十五名學生陪護，照顧其起居飲食，以及協助與醫生溝通，種種的「特殊禮待」傳聞，令事件進一步升溫。



出現仇視情緒



新華社旗下《半月談》和人民網隨後加入，指山東大學給予留學生「超國民待遇」，有失公允。人民網指「中國每年那麼多學生出國留學，有幾個學生能享此殊榮？有哪所國外高校為中國學生制定過類似制度？」山東大學在沉默數日後終於發表聲明，承認在申請表格上的相關措辭不當。



負責招募的「山東大學國際交流協會」（SICA）表示，加入SICA的以女學生居多，來華的留學生則以男性為主，因而出現一名男留學生獲配三位內地女生的現象。學伴事件非但未有因為山東大學道歉而完結，更有擴大趨勢，不少學生都指自己就讀的大學，對留學生特別照顧，部份言論帶有仇視情緒，尤其是對非洲裔留學生。有本地學生說，福建農林大學一名埃及籍留學生，在福州駕駛電動機車載人被交通警截停，雙方衝突推撞，事後僅被口頭警告，「若他是本地人，與交警衝突，至少會被行政拘留」；此外，山東財經大學校方早前不顧學生考試和放假，強逼部份學生遷出有獨立洗手間的宿舍單位，讓予外國留學生，引起強烈不滿。《中國教育報》亦有報道，在獎學金資助方面，不少內地大學對留學生也是過份傾斜，無論是本科生、碩士研究生、博士研究生，每人每年可獲政府的獎學金資助，最高可達六萬至十萬元人民幣，但本地學生只有數千元。



對於本地大學生爆發怒潮，教育部國際合作與交流司負責人說，當局將會進一步推動留學生與本地學生的管理和服務「趨同化」。



