﻿警搗破兩武器庫 檢弓箭加料汽油彈

警方搗破兩個分別位於天水圍及火炭的武器庫，拘捕十一名男女包括前香港民族黨召集人陳浩天，昨晚仍扣查陳。警方表示，檢獲的武器包括乒乓球製煙霧彈，以及加料增強殺傷力的汽油彈，疑與近日的示威衝擊有關。逾百名示威者連續兩晚包圍馬鞍山警署，破壞警署設施，要求警方放人；對於示威者暴力行為，警方予以強烈遣責。



警方昨日舉行記者會，總結破獲兩個武器庫的經過。前午近五時，探員攜同手令到天水圍天瑞邨瑞滿樓目標單位搜查，檢獲三十枚煙霧彈製成品、一批半製成品煙霧彈、硝酸鉀原材料及五十萬元現金。搜獲的煙霧彈有兩款，以紙筒或兵乓球製成，都有爆炸品及藥引。屋內一家三口，包括母親及一對子女，涉嫌藏有及製造爆炸品被捕。



前晚九時許，沙田分區警員處理一宗爆竊案期間，在火炭坳背灣街一工業大廈停車場發現四名形跡可疑男子，遂上前截查，檢獲兩支壘球棍、一袋鋼珠（直徑約一厘米）、護甲、頭盔、口罩、通訊器材及擴音機等，檢獲物品與涉及近期示威衝突的物資類似，以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕。



其後，探員在工廈二樓一個單位檢獲兩把弓、六支箭、一個已製成的懷疑汽油彈、大量汽油彈的原材料及大麻精油。單位內三男一女，包括前香港民族黨召集人陳浩天，涉嫌藏有攻擊性武器、無牌管有爆炸品，及無牌管有或分發含有大麻成份的精油被捕。警方指，檢獲的汽油彈被人加入物料，疑增加殺傷力及爆炸威力。被捕八名男女，年齡介乎二十四至三十一歲，昨日仍被警方扣查。陳浩天昨下午被押返沙田水泉澳邨住所搜查。



警方昨午亦發現另一個疑為武器庫，位於火炭破獲的武器庫附近的另一幢工廈，爆炸品處理人員一度到場調查。



對於近日一連串暴力衝擊，警方予以強烈譴責，示威者使用燃燒彈及弓箭等致命武器，暴力愈趨升級，警方對此表示非常憂慮。警方又稱，留意到網上有鼓吹激進的言論，當中包括教人使用燃燒彈及仿製槍，元朗上周六的激烈衝突後，警方拘捕一名男子，在其身上搜獲仿製槍。



連續兩晚有人包圍馬鞍山警署要求釋放被捕人士。昨晚十時許，逾百示威者聚集馬鞍山警署外，報案室落閘，有人用噴漆在鐵閘上噴字及塗鴉，又有人以雨傘拍打捲閘。十多分鐘後，多輛警車駛入警署，一批防暴警員步出，示威者立即散開，配長槍的防暴警在速龍小隊協助下開始清場。



有目擊的街坊稱，示威者沿鞍誠街通往新港城的行人天橋逃走，目擊警員向天橋玻璃發射胡椒球彈，有街坊不滿，與警員理論。其間，一名被指襲警的男子逃入屋苑雅景臺，數名防暴警員衝入屋苑大堂，最後被住客和管理員阻擋離開。



警員又截查一名騎單車的男子，發現有可疑物品，將其按地制服，惹起在場一批坊眾不滿，有人情緒激動。警員返回警署，至今晨一時仍有約百人在警署對面聚集。



警拘三人涉對警起底



另外，警方過去三日在全港多個地方展開拘捕行動，分別以涉嫌煽惑他人進行公眾妨擾罪及欺詐罪，拘捕三名二十六至三十九歲男子。被捕三人分別從事室內設計及客戶服務經理等工作。警方表示，有被捕者涉嫌對警員及警員家屬起底，利用他們的個人資料申請網上貸款，亦有人在網上呼籲他人作出圍堵及攻擊他人。