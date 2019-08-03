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﻿元朗「廝殺列車」再有七人落網

2019-08-03 列印
■警方拘捕七名男子涉及元朗站白衣人團夥襲擊市民。
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　　西鐵元朗站上月發生白衣人團夥襲擊市民，警方過去兩日採取拘捕行動，搜查全港多個地點，再拘捕七名男子涉嫌非法集結，案件至今被捕人數增至十九人。

　　上月二十一日晚，一批白衣人在西鐵元朗站大堂、月台及車廂襲擊市民，導致二十多人受傷，警方調查後拘捕十二名涉案有關男子。新界北總區高級警司（刑事）陳天柱表示，警方經深入調查後，前晚起一連兩日採取拘捕行動，搜查屯門、大埔、元朗及天水圍，拘捕六名涉案男子；一名涉案男子經落馬洲離境企圖潛逃內地時被捕。

　　被捕七人年齡介乎十八至五十五歲，分別報稱做運輸工人、司機、保安員、技術工人、售貨員及無業，部份被捕者相信有黑幫背景。
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