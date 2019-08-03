﻿公僕集會逼爆遮打花園 萬人促撤修例獨立調查

反修例風波持續， 大批公務員昨晚在遮打花園參與「公僕仝人 與民同行」集會，大會稱有四萬人參加，警方估計高峰時有一萬三千人。公務員集會發起人、運輸事務主任張家寶要求政府正式撤回《逃犯條例》修訂，以及成立具公信力的獨立調查委員會。



該集會於昨晚七時開始，大會透過播放六月至今各個遊行和示威的短片作為序幕，現場有手語翻譯人員為聾啞人士服務。張家寶發表大會宣言時強調，公務員參與集會並無違反公務員政治中立原則，而且，公務員在公餘時間參與這次集會，亦沒有影響本身職務。他希望能夠盡快修復社會撕裂，又感謝不同政府職系公務員，堅持不偏不倚，全心全意服務市民，不論年資和職系，為改善市民生活質素而努力。



醫護人員集會提四大控訴



一名退休公務員上台發言時表示，自己離職前在運輸署工作，亦擔任輔警約二十六年。他表示，若沒有年輕人出來抗爭，《逃犯條例》早已通過。他表示，警察又是公務員，認為透過成立獨立調查委員會，可令警察有一個公正的評價。



同時，醫護人員昨晚亦在中環愛丁堡廣場集會，大會宣佈有一萬人參加，出席者包括立法會衞生服務界立法會議員李國麟、立法會醫學界議員陳沛然、公共醫療醫生協會會長馬仲儀等。



該集會於昨晚六時開始，大會提出四大控訴。第一，醫管局對病人私隱保護不足；第二，政府默許警方濫權濫捕，散播白色恐怖；第三、警方阻礙現場救援；第四、急救員、記者及市民生命安全受到威脅。至一小時後，集會人群已坐滿愛丁堡廣場，部份人更站在旁邊多層停車場及大會堂平台。



衞生服務界特首選委兼前線護士劉凱文發言時指出，政府提出修訂《逃犯條例》後，社會引起很多不安，醫護界也不能獨善其身，尤其是在六月十二日的警民衝突後，不少傷者需到醫院求診，令醫護感受深刻。此外，政府一直沒有正面回應市民訴求，令市民感到失望及憤怒。