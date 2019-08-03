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﻿旺角部署3000警力 應付今遊行

2019-08-03 列印
﻿旺角部署3000警力 應付今遊行
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　　各區反修訂《逃犯條例》的集會遊行持續，有市民申請今日下午三時在旺角舉行遊行，但遭警方反對遊行路線經彌敦道等人多地帶，只准在晏架街足球場集會。據以往經驗，示威者集會後有可能進行非法遊行，繼而與警方發生衝突。警方今日在旺角預留二千至三千警力應付，旺角警署三十二扇窗貼上白色膠膜，太子及旺角將會有七間馬會投注站服務受影響。

　　距離晏架街足球場九百米的旺角警署昨已經把正門、面向太子道西的三十二扇窗貼上白色膠膜，以防示威者擲雞蛋或塗鴉。而馬會昨日宣佈今日旺角彌敦中心、旺角花園街、旺角亞皆老街、太子彌敦道及旺角塘尾道五間投注站暫停服務，而油麻地砵蘭街及旺角登打士街的投注站則會在今日六時關門。

　　昨日所見警方並未在集會附近設置水馬，路面的地磚亦未有加塗膠水，而附近的商舖均表示會照常營業，視乎到時情況決定會否拉閘。
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