﻿傳派解放軍對港戒嚴 華春瑩：謠言用心險惡

外國朋友來香港過暑假，看電視新聞看得很刺激，他本來住在加拿大安靜的小鎮上，哪裏見過這麼激烈的場面。 他問我如何看今天的香港，我跟他說，這也算得上一段「亂世」。他又問我如何對待亂世，我趁機教他點中國文學，跟他講陶淵明的《桃花源記》。 《桃花源記》很淺白，講的只是一種避開亂世的意境，跟外國人解釋，只要說「烏托邦」他們就明白。 一千多年來，但凡亂世，中國人就會在心靈上去找一個「桃花源」這樣的地方，現實避不開，但當作精神寄託，慰藉一下心靈也好，所以，那麼多年，那麼多人都喜歡這一篇淺白的文字，那是因為人人都嚮往這麼一個理想之地。 「先世避秦時亂，率妻子邑人，來此絕境，不復出焉。」這幾...

2019-08-03