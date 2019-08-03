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﻿傳派解放軍對港戒嚴 華春瑩：謠言用心險惡

2019-08-03 列印
﻿傳派解放軍對港戒嚴 華春瑩：謠言用心險惡
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　　昨日網上有謠傳北京計劃在香港派出解放軍戒嚴，中國外交部指有關謠言用心險惡，想製造恐慌。另外，美國總統特朗普昨日指香港是中國的一部份，會自行處理香港的暴動，美方毋須提出意見，該言論獲中國外交部認同。

　　中國外交部發言人華春瑩昨日駁斥網上謠傳，指北京計劃在八月四日到六日，應香港政府要求，派出解放軍對香港實施戒嚴的謠言，華春瑩指有關謠言用心險惡，想製造恐慌。

　　華春瑩又指，特朗普昨日的言論至少有兩句說得對，第一，香港目前進行的是一種騷亂與暴動；第二，香港是中國的一部份。香港問題上，中國政府的立場非常清楚，香港事務純屬中國內政，中國政府絕不允許任何外部勢力插手香港事務，更不允許任何外部勢力企圖擾亂香港，中方嚴正要求美國等一些西方國家遵守國際法，停止為暴力活動撐腰打氣，停止以任何形式干預香港事務。
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