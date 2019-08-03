  • 2019年8月3日 星期六
  • 27º
  • 89%
熱門： 旺角遊行罷工森美尖沙嘴

日報新聞 > 港聞

﻿林鄭出席國慶酒會 20黑衣人高喊「釋放義士」

2019-08-03 列印
■林鄭月娥在保安護送面帶微笑向前行。
Previous Next

　　行政長官林鄭月娥昨晚在尖沙咀文化中心，出席九龍社團聯會舉辦的國慶酒會。林鄭月娥六時許到場時，約二十名身穿黑衣的市民上前，大叫「釋放義士」等口號，林鄭月娥在保安護送面帶微笑向前行。被問到公務員參與集會及修例的相關問題時，她沒有回應，進入會場。

　　晚會完結後，現場約有五十名保安及警員護送林鄭月娥離開，其間在場人士高叫「林鄭可恥」、「林鄭下台」等口號。記者追問，公務員集會是否代表公務員非常不滿政府高層的做法、政府何時回應市民訴求及為何律政司處理「728上環集會」及元朗白衣人襲擊市民事件，檢控手法不一，林鄭月娥一律沒有回應。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd