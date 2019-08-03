  • 2019年8月3日 星期六
  • 27º
  • 89%
熱門： 旺角遊行罷工森美尖沙嘴

日報新聞 > 港聞

何君堯質疑泛民議員涉干犯煽動

2019-08-03 列印
何君堯質疑泛民議員涉干犯煽動
Previous Next

　　立法會議員何君堯（見圖）昨日召開記者會表示，由六月至今被捕的示威者大多被人煽動，促請警方拘捕幕後主使者，點名林卓廷、鄺俊宇、朱凱廸等民主派議員，在示威及暴亂中扮演重要角色，涉嫌干犯煽動、公眾妨擾、非法集會及阻差辦公等罪行。他又表示，涉嫌煽動及策劃示威活動的不明外籍人士，而進行不合作運動的滋事份子，亦應一併拘捕。

　　何君堯強調，自己並無對另一議員朱凱廸作生命威嚇，只是希望做過「為非作歹、人神共憤」事情的人，要懸崖勒馬，而他自己對得起天地良心。他又指，自身安全同受到威脅，除了辦事處及父母的墓碑遭人破壞外，亦被誣蔑遭元朗黑社會「尋仇」，強調自己是受害者，會追究到底。何君堯並無回應記者提問，便離開現場。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd