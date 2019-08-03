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實惠通告提醒員工警員入店須有手令

2019-08-03 列印
■實惠指希望盡力保障職員及顧客的人身安全。
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　　上周日上環衝突當晚，網絡流傳影片有疑似便利店職員拒絕警員進入已落閘的店面搜查，被警告或干犯「阻礙警察執行職務」等罪行。傢俬及家庭用品連鎖店「實惠」前日向分店經理發出內部通告，指示分店正落閘或已落閘時，即屬私人地方，若警員要求入店需要出示委任證及手令。

　　通告指，鑑於近日各區頻繁有遊行示威等公眾活動，各分店可能會遇到突發事情影響正常運作。分店經理若預計事件可能危及員工和顧客的人身安全，應立即落閘提早關門，並在安全情況下疏散顧客及員工。若店外情況有危險，可讓顧客及員工留在店內，直至他們可安全離開。

　　實惠發言人回應傳媒查詢時表示，該通告是根據香港零售管理協會的呼籲而發出，希望盡力保障職員及顧客的人身安全，並確保公司符合所有法例規則。

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