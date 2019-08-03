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﻿理大校長承諾向政府反映意見

2019-08-03 列印
■理工大學校長滕錦光表示知悉理大學生會的訴求，會向政府反映意見。
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　　理工大學校長滕錦光向學生、教職員及校友發信表示，知道社會對成立獨立調查委員會持不同意見，亦知悉理大學生會的訴求，會向政府反映意見，校方有既定校園管理守則，管理校園秩序和保障學生在校內的安全，亦有校規處理學生事務。

　　滕錦光又表示，非常關心同學的人身安全，每天密切留意事件發展，並透過學務長辦事處與學生會保持緊密聯繫，亦加強輔導服務。他續說，這兩個月的示威遊行和不同暴力事件，令不少市民感到憂慮和不安，社會的嚴重撕裂更令人痛心，相信所有市民不想局面進一步激化，懇請各方加强溝通，停止使用暴力，讓社會盡快走出困局。　　
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