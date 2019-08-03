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旺角「日本夏祭」延期舉行

2019-08-03 列印
　　原定今日起在旺角麥花臣場館一連兩日舉行的「日本夏祭‧面白祭」，將會延期舉行，確實舉行日期將待大會確定及於稍後公佈。主辦單位稍後將以WhatsApp形式逐一聯絡已預訂門票或「夏祭福袋」的參加者，以便辦理退款手續，已索取入場券的公眾密切留意官方網站http://www.japan-summerfes-hk.com/或官方facebook「日本夏祭-面白祭」專頁以獲取最新消息及安排，活動的入場券可以留待下次使用。

　　「日本夏祭‧面白祭」由Panasonic及信興集團贊助，原定在今明兩日舉行，是香港最大型日本文化活動。「面白」為日本漢字，意指有趣。「面白祭」設有藝術工作坊、藝術展覽、舞台節目等日本文化活動。

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