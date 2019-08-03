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七警案五警維持原判 再提上訴動議

2019-08-03 列印
　　七名警員一四年佔領中環期間，在金鐘添馬公園暗角毆打前公民黨成員曾健超一案，前年在區域法院被裁定襲擊致造成身體傷害罪罪名成立，七警各被判囚兩年，但七人上訴至高院後兩名警員劉興沛及黃偉豪上訴得直脫罪。另外五名定罪維持原判的警察獲酌情減刑至十五至十八個月不等，五人上周五均需即時入獄服刑，五人昨向律政司提交上訴動議通知，要求上訴庭證明案件涉及重大的法律論點。

　　律政司仍在研究法庭的判案書和主控官的報告途中，尚未就五警的定罪及刑期提出上訴，並需於研究報告後才決定是否需要跟進本案。律政司昨已收到五警（黃祖成、劉卓毅、白榮斌、陳少丹和關嘉豪）的上訴動議通知，要求上訴法庭證明有關案件的決定是涉及具有重大而廣泛重要性的法律論點。



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