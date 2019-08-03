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﻿「畫家」遭改控非法集結襲警﻿﻿續還柙﻿

2019-08-03 列印
■「畫家」潘浩超繼續還柙。
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　　「佔旺畫家」在六月二十一日晚上大批市民包圍警察總部期間被捕，他由原先被控三項控罪，經修訂後增至九項，當中七項涉及襲警，其餘兩項分別是參與未經批准集結和刑毀罪。案件昨在東區裁判法院提堂，羅德泉裁判官批准更改和新增控罪，並應辯方要求，將案押後至九月十一日再訊，以待辯方取法律意見和文件等。被告毋須答辯，亦無保釋申請。

　　三十一歲被告潘浩超「畫家」原先被控襲警、刑事毀壞和在公眾地方作出擾亂秩序行為三罪。修訂後控罪增加至九項，控罪指被告於本年六月二十一日在灣仔警署總部外參與未經批准集結，並於同一場合損壞灣仔警署的牆和扶手電梯；他亦被控在同一場合分別襲擊七名警務人員，包括女督察譚柔慧、警長文振寰、偵緝警長方志洋、盧偉東、偵緝警員陳梓軒、盧焯基和警員梁綽熙。控方透露，七名肇事警員曾被雞蛋擲中或被蛋液濺中，被告亦涉嫌以雞蛋擲向警總設施。

　　「畫家」亦否認本年初在高等法院安檢區損毀一張枱，此案則於九月二十六日開審。

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