三十一歲被告潘浩超「畫家」原先被控襲警、刑事毀壞和在公眾地方作出擾亂秩序行為三罪。修訂後控罪增加至九項，控罪指被告於本年六月二十一日在灣仔警署總部外參與未經批准集結，並於同一場合損壞灣仔警署的牆和扶手電梯；他亦被控在同一場合分別襲擊七名警務人員，包括女督察譚柔慧、警長文振寰、偵緝警長方志洋、盧偉東、偵緝警員陳梓軒、盧焯基和警員梁綽熙。控方透露，七名肇事警員曾被雞蛋擲中或被蛋液濺中，被告亦涉嫌以雞蛋擲向警總設施。
「畫家」亦否認本年初在高等法院安檢區損毀一張枱，此案則於九月二十六日開審。
警方搗破兩個分別位於天水圍及火炭的武器庫，拘捕十一名男女包括前香港民族黨召集人陳浩天，昨晚仍扣查陳。警方表示，檢獲的武器包括乒乓球製煙霧彈，以及加料增強殺傷力的汽油彈，疑與近日的示威衝擊有關。逾百名示...
2019-08-03
湖南長沙一名女子周二（三十日）凌晨在巴士站旁，遭陌生男子用利器刺傷臀部。周五（二日）凌晨，被捕疑犯劉某稱飲酒後感壓抑而犯罪。 昨天（二日）凌晨四時許，長沙芙蓉警方專案組民警在江西萍鄉市將涉嫌故意傷害的犯罪嫌疑人劉某（男，三十二歲，河北石家莊人）抓獲，當場在其身上搜出作案兇器水果刀一把，成功破獲七月三十日凌晨發生在韶山北路巴士站的故意傷害案。 從網上影片所見，事發在中南大學湘雅二醫院健康管理中心附近，凌晨時份一名女子站在路邊疑似玩手機。一男子跑到女子背後並蹲下，將刀由下向上捅傷女子臀部，之後轉身逃跑。當地警方成立專案組調查。傷者已送醫治療，主診醫生指其傷勢嚴重，傷及卵巢、小腸...
2019-08-03
近日小型飛機和直升機引起的事故很多，除了早前在香港有一架直升機墜落農場，美國日前一架螺旋槳小型飛機因燃油系統故障，需要緊急降落在華盛頓州的馬路上。事件無人受傷，警察到場並提供援助。 網絡流傳一段影片，一架飛機在近地面的馬路上空飛行，並於馬路中降落後滑行數十米，最終在嚇壞旁邊的駕駛者後，於一個路口的交通燈前停下，所幸整場意外中無人受傷。影片可看到，飛機停下來後，一名身穿警察制服的男子，就敲了敲飛機的駕駛艙的窗口，飛行員走下飛機，在警察幫助下，兩人一同把飛機推到路旁的停車場。 華盛頓州警察巴提斯（Johnna Batiste）表示，一架螺旋槳小型飛機「KR2」近日因燃油系統故障...
2019-08-03
西區堅尼地城寶雅山入伙約八年，優勢是鄰近港鐵堅尼地城站及位處中西區名校網。今次帶大家參觀該廈一個特色單位，面積逾1400方呎，裝潢獨特，五房兩套間隔，並擁有180度的無敵大海景，是該廈僅有的相連戶放盤...
2019-08-03
外電引述知情人士報道，鴻海正尋求出售廣州增城的10.5代面板廠，若成交，將是鴻海從中國撤資規模最大的交易之一。 該面板廠由原鴻海創辦人郭台銘、日本夏普合資的公司與廣州市政府合資創辦，項目於2016年公佈，總投資額為人民幣610億元，預計於今年10月前投入量產。據內媒報道，此為廣州單筆最大投資的項目。不過，有媒體引述知情人士稱，面板廠為郭台銘個人出資、夏普及廣州市政府共同投資，同鴻海無關。郭台銘為參加2020年台灣總統選舉，已於6月卸下鴻海董事長一職，雖然他在國民黨內初選敗給韓國瑜，無緣代表國民黨出選總統，但據聞他仍積極考慮參選。 路透引述消息人士指出，鴻海正接洽投銀，談判尚...
2019-08-03
為了挑戰拜仁慕尼黑的霸權，多蒙特今夏遂引入其他德甲球會核心來抗衡，其中一人就是由對方回歸的曉姆斯。這位三十歲德國中堅除了肩負穩定防線的重任外，更跟馬高列奧斯和馬里奧葛斯組成昔日的三劍俠，力圖一圓當年未能完成的爭標夢，今晚德國超級盃主場勢可合力擊敗拜仁先拔頭籌。（Now671、有線612、652台、Fox+周日凌晨2:30直播） 蜜蜂軍團去季受防線不穩拖累而虎頭蛇尾，被拜仁後來居上完成德甲七連霸壯舉。前者今夏於是組建新霸權對抗，從四支德甲競爭對手各挖來一名核心球員，包括以三千八百萬歐羅（約三億三千萬港元）由拜仁回購舊將曉姆斯。 多蒙特教練法華利對這名三十歲德國中堅寄望...
2019-08-03
每次大減價開倉活動都人逼人爭住搶購，想起都身心疲累，想低價入手家電，有否想過在家上網就可輕鬆辦到？惠而浦網店W-Mall由即日至8月6日（星期二），推行低至一折的網上陳列開倉優惠，多款限量家電以超筍價...
2019-08-03
張致恒（Steven）被踢爆一腳踏幾船，BOYZ紅館演唱會被逼擱置，累隊友關智斌（Kenny）紅館夢碎喊爆。昨晚英皇宣布9月為Kenny紅館開騷補償，還得一班同門容祖兒、古巨基、張敬軒、Twins等力...
2019-08-03
外國朋友來香港過暑假，看電視新聞看得很刺激，他本來住在加拿大安靜的小鎮上，哪裏見過這麼激烈的場面。 他問我如何看今天的香港，我跟他說，這也算得上一段「亂世」。他又問我如何對待亂世，我趁機教他點中國文學，跟他講陶淵明的《桃花源記》。 《桃花源記》很淺白，講的只是一種避開亂世的意境，跟外國人解釋，只要說「烏托邦」他們就明白。 一千多年來，但凡亂世，中國人就會在心靈上去找一個「桃花源」這樣的地方，現實避不開，但當作精神寄託，慰藉一下心靈也好，所以，那麼多年，那麼多人都喜歡這一篇淺白的文字，那是因為人人都嚮往這麼一個理想之地。 「先世避秦時亂，率妻子邑人，來此絕境，不復出焉。」這幾...
2019-08-03
上季曾兩度來港參賽，並在香港盃跑第二的日本馬「迪雅卓」，於剛周四晚在英國古活馬場贏出雌馬二千米一級賽蘭秀錦標，成為繼千禧年的「愛麗世界」在新市場贏出七月盃後，第二匹在英國贏出一級賽的日本賽駒。「迪雅卓」在六月雅士谷馬場出戰威爾斯親王錦標落敗後，幕後認為只輸在場地情況，於是決定留在英國操練及出賽，結果在今場賽事贏得頭馬。 「迪雅卓」的騎師莫艾誠賽後表示，自從在日本客串過後，對日本馬已有極高評價，如今果然能夥拍日本賽駒贏出大賽，覺得十分高興。莫艾誠又指，「迪雅卓」早已在日本贏過一級賽，實力不成疑問，雖然今次出戰蘭秀錦標成廿一倍冷門，但賽前過檔考驗時，已覺得其走勢甚佳，頗具爭勝機...
2019-08-03