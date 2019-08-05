﻿鬧市縱火 警催淚煙驅散 示威者打游擊 銅鑼灣堵路塞紅隧

反修例示威在地區蔓延，昨日的港島西集會演變成「游擊戰」，大批示威者在集會途中走出德輔道西行車線，警方為防中聯辦再受襲，在皇后大道西先發制人，發射催淚彈驅散，示威者轉戰銅鑼灣，先在怡和街集結，到昨晚一度堵塞紅隧，並在波斯富街放火燒雜物，又用丫叉彈射硬物攻擊警方防線，防暴警施放多枚催淚彈反擊。至深夜，多區發生示威，包括天水圍、美孚及將軍澳等，另有示威者集結黃大仙紀律部隊宿舍對出，多處衝突至今晨仍未平息。



港島西集會昨午五時在堅尼地城卑路乍灣公園舉行，集會人士促請政府回應民間「五大訴求」。近六時四十五分，集會人士突然行出馬路，沿電車路轉往德輔道西，沿途高喊「光復香港，時代革命」。防暴警察在德輔道西與水街交界設置防線，避免示威者靠近中聯辦，示威者則在城西道以水馬架設路障。



七時十五分，警方舉起黑旗警告，不到一分鐘，一連施放數枚催淚彈，惟示威者沒有散去，雙方對峙。立法會議員許智峯及梁耀忠到場調停，要求警方暫時不要推進，待二人與示威者對話。示威者達共識後離開德輔道西，乘港鐵前往銅鑼灣。警方停留在皇后大道西一帶，但有附近居民下樓指罵警員，質疑警方使用過份武力，不滿有催淚煙波及其位於十五樓的單位，並指有三枚催淚彈被射上屋苑平台。



丫叉彈硬物襲警



示威者八時左右聚集在銅鑼灣崇光百貨外，佔據怡和街電車路及一段軒尼詩道，並以鐵欄設置路障，堵塞交通。晚上八時三十五分，示威者轉出告士打道並走出馬路堵塞路面，部份人破壞數支交通燈，拆下部份零件，並用雜物阻塞告士打道東西行線，往紅隧車輛受阻，另有人跑至紅隧港島出入口，在路中放雜物，癱瘓交通。



堵路期間，近百部巴士、私家車及的士駛至無法通過，有乘客疑不滿無奈落車。晚上九時三十分，警方防暴警員及速龍小隊分兩批在軒尼詩道及告士打道佈防，多次警告叫非法集結示威者離開無效後，展開驅散行動，將示威者由告士打道逼退回波斯富街，其間有示威者用雜物堵塞道路，雙方對峙，警方多次舉起黑旗及先後發放約三十枚催淚彈，有示威者用丫叉彈射物還擊。晚上近十時，警方再次重組佈防，有示威者縱火燒雜物，又淋上易燃液體，推向警方但不遂，火球有兩個人高。至晚上十一時，大部份示威者散去。