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﻿黃大仙天水圍觀塘警署外爆衝突

2019-08-05 列印
■防暴警在觀塘警署內列陣。
■警員在黃大仙警署外戒備。
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　　全港多區發生衝突，至今晨仍未平息。警方昨晚上十一時十五分宣佈，大量示威者在天水圍分區警署外聚集，報案室服務暫停。

　　一批示威者晚上十一時圍堵觀塘警署投擲硬物，示威者堵塞道路，一家電視台採訪車亦被破壞，多塊車窗破裂，部份車窗更被噴上白漆。大約三十分鐘後，速龍小隊清走觀塘道路障，亦有一批示威者由港鐵藍田站出發，前往觀塘警署，其間一批市民加入包圍觀塘警署，並向警員指罵。

　　將軍澳接近深夜時份，有居民疑不滿警察誤傷一名街坊，再度佔據將軍澳隧道。另有人轉到將軍澳警署外集結。

　　另外，黃大仙警署及黃大仙紀律部隊宿舍，一批防暴警察與市民對峙。

　　一批示威者今晨更到美孚巴士站對出堵塞道路，疑欲阻撓車長開工，為今日大罷工做準備。
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