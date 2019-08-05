﻿示威者包圍將軍澳警署﻿﻿掟雞蛋磚頭擊毀玻璃窗﻿

反修例遊行又演變成圍攻警署。大批市民參加將軍澳遊行，組織者稱有十五萬人，警方則指最高峰人數為二萬七千人。但數百名示威者在遊行後包圍將軍澳警署，除掟雞蛋外，更掟磚頭，更有人自製巨形丫叉發射硬物，擊毀警署外牆多塊玻璃。示威者獲悉警方將於短時間內展開驅散行動後即散去。到晚上近十一時，示威者突然堵塞將軍澳幾處路面，又有人轉戰觀塘，堵塞鯉魚門道，有人向觀塘警署掟石毀窗後散去。



將軍澳反修例遊行在昨午二時半於寶翠公園起步，遊行人士高呼「香港警察、知法犯法」、「將軍澳加油」、「星期一罷工」、「撤回逃犯修例」、「守護未來」，以及五大訴求等口號。



龍頭行至將軍澳警署後門時，有人向警署掟雞蛋。而在警署內有戴上頭盔的警員，站在高位監察及拍攝遊行情況，警署報案室暫停服務。同時，也有部份遊行人士走出將軍澳隧道出口往環保大道方向的一段路，警方因而封閉將軍澳隧道公路往西貢的支路。



遊行隊頭於四時許抵達香港單車館公園中央草坪終點。遊行期間在港鐵寶琳站新都城中心外出現多名身穿黑衣人士，有人用揚聲器說︰「前線做緊嘢」，又叫市民如果有六角匙、士巴拿的話，可交予「前線人員」使用。有黑衣人用索帶將鐵欄捆綁，然後將它們放置在馬路中心，阻塞附近交通。而在港鐵寶琳站C出口對出的貿業路，部份磚頭被掘起。



30防暴警帶同警犬戒備



遊行結束後，約五時許數百名示威者包圍將軍澳警署。多名身穿黑衣的蒙面示威者，肆意向警署掟雞蛋，還有人掟磚頭及以自製巨形丫叉發射硬物，擊毀警署外牆多塊玻璃，亦有塗污警署門外牆壁。約三十名防暴警察曾衝出警署，他們手持警棍、盾牌戒備及帶同警犬戒備，不久又返回警署。



六時許，警方發出警告，指大批聚集在將軍澳警署外的激進示威者，向警署投擲硬物，毀壞警署多扇玻璃窗，嚴重威脅在場人士的人身安全，將於短時間內驅散示威者。及後，大部份示威者散去，部份人搬動鐵馬到寶康路迴旋處，阻塞附近一帶交通。



