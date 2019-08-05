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撞跌記者阻採訪　警方：現場太混亂

2019-08-05 列印
　　反修例示威衝突昨晚在九龍多區爆發，警方在驅散示威者的行動中，傳媒採訪工作多次受到干擾，包括向記者群施放催淚彈，並向記者噴胡椒噴劑；防暴警察用盾牌撞跌記者，又故意阻擋記者拍攝等，引起現場傳媒不滿作集體投訴。警方回應指，現場場面混亂，警方只能盡量做到最好。

　　在黃大仙警民衝突期間，記者背後有催淚彈爆開，亦有記者被胡椒噴劑射中面部，一批記者與警員理論期間，被警員用強光照射，其後一名指揮官向在場記者道歉，解釋不會攻擊記者。而在旺角、尖沙咀驅散示威者的行動中，有防暴警察阻擋傳媒拍攝，包括用盾牌推撞記者、故意站在鏡頭面前等，引起在場傳媒不滿，向傳媒聯絡隊集體投訴。

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