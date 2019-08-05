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﻿深圳灣截查貨車拘司機 百萬支私煙混雜貨圖入港

2019-08-05 列印
■關員截停貨車檢查，發現車上有八十一個紙箱，檢獲約一百萬支懷疑私煙。
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        海關在深圳灣管制站截查一輛入境貨車，檢獲約一百萬支懷疑私煙，估計市值約二百七十萬元，應課稅值約一百九十萬元，貨車司機涉走私被捕。

        前日中午，一輛報稱載有雜貨的貨車，由內地經深圳灣管制站入境，關員發現司機神色有異截停貨車檢查，在車上發現八十一個紙箱，開啟後見內混藏雜貨及未有報關私煙，遂以涉嫌走私拘捕五十九歲涉案男司機，並扣查該輛貨車。案件仍在調查中。

　　海關表示，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。市民可致電海關二十四小時熱線二五四五六一八二，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。
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