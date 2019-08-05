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﻿六旬翁墮「色誘黨」陷阱失六萬元

2019-08-05 列印
　　元朗一名男子疑墮「色誘黨」陷阱，損失財物近六萬元。昨早十一時許，一名六十九歲姓鄧男子，途經西堤街時，一名年約三十歲、中等身材及蓄短黑髮女子走近搭訕，並向鄧聲稱可提供按摩服務。

　　鄧不虞有詐，隨對方往附近一單位短聚。其間事主發現同行女子突然離開單位，覺得可疑查看後，發現其一隻價值約三萬元的手錶和約二萬八千元現金不翼而飛，惟已追趕對方不及，報案求助。警員到場一度兜截可疑人，但並無發現。案件警方列作盜竊處理，並追緝涉案女子歸案。
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